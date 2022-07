Óriási örömhírről számolt be az Instagramon Nagy Bogi: az énekesnőt New Yorkban jegyezte el a szerelme.

Nagy Bogi Instagram-oldalán mutatta meg a nem mindennapi lánykérésről készült fotót. Az énekesnőt szerelme, Marcella Brooklyn hídon jegyezte el, az énekesnő pedig természetesen igent mondott a nagy kérdésre.

Bogi és Nyári Marcell több fotót is megosztottak New York-i utazásukról. a szerelmesek csókot váltottak az Empire State Building tetején, az énekesnő pedig a Times Squaren és a Central Parkban is járt, erről korábban osztott meg videót a TikTokon.