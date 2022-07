Az esküvőről készült első fotót mi is bemutattuk, azóta pedig további képek, valamint részletek is napvilágot láttak az olasz esküvőről. A lagzit egy tengerparti városban, Ostuniban tartották, a szertartásnak pedig a Masseria Lamacoppa nevű luxusvilla adott otthont. A násznépet egy patinás étteremben, a sziklafalba vájt Grotta Palazzesében vendégelték meg.

Varga Viki kedvesét talán sokan ismerik itthon is, ugyanis Graziano egykor az olasz futballválogatott tagja is volt. A sportoló azonban most nem hazájában, hanem a kínai élvonalhoz tartozó Shandong Luneng csapatában játszik, és ezért a Bors információi szerint évi 6 és fél milliárd forintnak megfelelő összeget zsebel be.

A fiatal pár nemcsak az esküvőnek, hanem a lánykérésnek is megadta a módját. A nagy pillanatra másfél évvel ezelőtt került sor Dubai egyik fényűző szállodájának teraszán a barátok és családtagok körében. Pellé egy méregdrága, óriási gyémántgyűrűvel lepte meg kedvesét, aki nem vacillált sokat a válaszon.