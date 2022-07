Rengetegen látogattak el Balatonfüredre, Ördög Nóra és férje, Nánási Pál harmadik boltjának megnyitójára. Nóri képtelen volt visszafogni a könnyeit, sírva köszöntötte a vásárlókat.

"A videó minősége nem a legjobb, de ezt a pillanatot mindenképp meg szeretnénk veletek osztani... A nyitás pillanata. Persze, hogy sírtam, most is sírok... hihetetlen! Balatonfüreden is várunk mindenkit a Nekem a Balaton Füredben!" – olvasható a felvétel mellett a család közösségi oldalán.