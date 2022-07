A királynő egyértelműen nem csak a külsőségeknek él. Még ha távol is van a királyi család a kíváncsi szemektől, akkor is vannak bizonyos szabályok, amelyeknek betartása nem kérdés tárgya. A család egyik barátja, Gyles Brandreth az ITV This Morning reggeli műsorában beszélt arról, hogy mik azok, amiket a család tagjai nem tehetnek meg, amikor asztalhoz ülnek.

"Az egyik dolog, amit nem enged meg az unokáinak és a dédunokáinak, az az, hogy telefonozzanak az asztalnál" - mondta Brandreth, hozzátéve, hogy bár a királynő szereti a formálisabb étkezéseket, ez nem jelenti azt, hogy minden alkalommal szalvétát kell teríteni az ölükbe. Azt viszont igen, hogy szépen kell ülni az asztalnál, és nem szabad nyitott szájjal enni.