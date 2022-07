A népszerű tévés műsorvezető és színész ritkán beszél a magánéletéről, de a legnagyobb pillanatokat ő is szereti megosztani barátaival és persze rajongóival. Június elején mindenkit meglepett az eljegyzéséről szóló hír, most pedig már az esküvőről beszélt egy interjúban.

Nemcsak rajongóit, hanem Anitát is meglepte a lánykérés, de boldogan mondott igent olasz szerelmének, Roberto Favarónak, hiszen már három éve alkotnak egy párt.

A lánykérésre Favaro saját születésnapi partiján került sor, és az akcióról egyedül Anita lánya, a tizenéves Luca tudott.

Mindig meglep, amikor az eljegyzés után azt kérdezik, hogy mikor lesz az esküvő, az esküvő után, hogy mikor jön gyerek, és az első baba után máris a másodikat kutatják. Miért nem lehet annak örülni, ami van? Mi most örülünk az eljegyzésnek, és még nem tervezzük az esküvőt

– mesélte a BEST magazinnak a műsorvezető, ám a vőlegénye szerint lehet, hogy az esküvő is olyan váratlan lesz, mint az eljegyzés. Favaro elképzelhetőnek tartja, hogy nem is idehaza, hanem külföldön kelnek egybe.