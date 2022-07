Az 51 éves médiaszakember az elmúlt évek során több mint 20 kilótól szabadult meg, súlyát azóta is tartja, így most már magabiztosan viseli még a sokat mutató fürdőruhákat is.

Ahogy minden anya, én is nagyon szépnek látom a kislányom. Most, hogy lefogyott, nagyon csinos ruhákat tud felvenni, de azt szeretném, ha tovább már nem fogyna – mondta a Ripostnak nevetve Erzsi néni, aki azt is elárulta, hogy bár lánya nagyon elfoglalt, mindig szakítanak időt a közös élményekre.

Nálunk minden nap anya-lánya nap, órákat beszélünk telefonon, de nagyon tudatosan dolgozunk azon is, hogy minőségi időt töltsünk együtt. Állandóan közös élményeket vadászunk: színházba járunk, sétálunk a Duna-parton, koncertre megyünk, ebédelünk, és közben véget nem érő beszélgetéseket folytatunk.

