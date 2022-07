A Merkúr és az Uránusz fényszöge hozhat feszültséget, de abban is segít, hogy új utakra térjünk, és kilépjünk kicsit a komfortzónánkból. Napi horoszkóp következik péntekre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint pénteken a Merkúr és az Uránusz fényszöge hat, ami bizony jócskán jelez feszültséget. Érdemes tudatosan figyelni arra, mit, hogyan fogalmazol meg, különben könnyen azt veheted észre, hogy szereztél magadnak néhány új ellenséget.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)Döntő elhatározásra juthatsz ma, ami a magánéletedre is kihatással lesz. Mivel ez a társadat is érinti, mindenképpen beszélj vele is az ügyeidről. Ha kihagynád, sértődés lenne a vége. Bízz a megértésében!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)A Merkúr és az Uránusz fényszöge feszültséget, idegességet, de a szinte a semmiből kipattanó, zseniális ötleteket is jelez. Igazán jó eredményeket érhetsz el, ha megfelelően csatornázod az energiáidat, és valamilyen jó cél szolgálatába állítod az erődet.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)Némi önvizsgálatra szorulsz, esetleg át kell vizsgálni eddigi véleményedet egy fontos kérdésben. Emberi viszonyaidon is sokat változtathatsz a mai napon. Ma mindenki érzékenyebb, jóra-rosszra egyaránt.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)Párkapcsolatod új lendületet kapott, és már az ereidben érzed a pezsdülést. Ez sok más dologban is inspirálóan hathat rád. Az Uránusz hatására most kedvet érzel, hogy valami olyan dologba vágj bele, amivel színesebbé, kalandosabbá teheted az életedet.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Eddig talán megálltad, hogy a háttérből figyelted a munkahelyi csatározásokat. Ma azonban feltámadhat benned is a régi becsvágy. Valóban, ha úgy érzed, hogy valamit te tudsz a legjobban, akkor azt tedd is szóvá!

