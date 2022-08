Michael Schumacher kilenc évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, nem sokkal azután, hogy végleg visszavonult az autósporttól. Az orvosoknak sikerült ugyan megmenteniük az életét, de lassan egy évtizede nem mutatkozott nyilvánosan, és csak alig pár ember tudja valójában, milyen állapotban is lehet a legendás német versenyző.

Minden nap hiányzik Michael. De nem csak nekem hiányzik. A gyerekeknek, a családnak, az apjának, mindenkinek, aki körülötte van. Úgy értem, Michael mindenkinek hiányzik, de Michael itt van. Másképpen, de itt van, és ebből merítek erőt

– mondta a díjátadón Corinna, aki hamarosan új életet kezdhet. Erre utal mindaz, amiről nemrég egy német lap, a Bunte is beszámolt a Bors szerint.

A Schumacher-család világszerte több ingatlannal is rendelkezik, többek között Mallorcán is áll egy luxusnyaralójuk. Ennek közelében vásároltak nemrég egy 54 ezer négyzetméteres földbirtokot, melyen a tervek szerint lovasbirtokot létesítenének. Corinna és lánya, Gina is imád lovagolni, a lap szerint pedig nem kizárt, hogy a család a jövőben lótenyésztéssel foglalkozik majd.