A Vénusz és a Jupiter igazán kedvezően hat ránk, örömöt, boldogságot jelez, a lelki békénk is helyreáll. Napi horoszkóp következik szerdára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Vénusz fényszöget vet a Jupiterre és segít minden tervünkben. Erőd teljében vagy, de ez nem szabad, hogy meggondolatlanságra csábítson. Csak akkora súlyt emelj fel, amivel még biztosan elbírsz, lelkileg is, energiával is.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Fordulat állhat be a párkapcsolatodban, azt azonban csak a jövő dönti el, hogy ez hosszú távon is változást hoz-e. Az biztos, hogy ügyelned kell arra, hogy a hibákat ne mindig a másiknak ródd fel. Nézz szembe a magadéval is!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma összehozhat a sorsod valakivel, akitől nagyon jó tanácsokat, támogatást kaphatsz. Még ha elsőre bántónak is érzed, amit mond, jól teszed, ha megfogadod a javaslatait. Ideje, hogy erőt mutass, és felkészülj a cselekvésre!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Vénusz és a Jupiter fényszöge minden tervedben, ötletedben segít. Ha valamire nagyon vágysz, azt ma közelebb hozza a sors, vagy egyenesen az öledbe hullajtja. Gondold ki pontosan, mire vágysz!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A változástól nem szabad félned, mert abban rejlenek a jó esélyek. Ha valami elmúlik az életedből, engedd el, mert csak így teszed lehetővé, hogy az új beáramoljon, hogy annak helyet adsz. Ma ezzel kapcsolatban lesz tapasztalásod.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A ma hajnali álmod üzenetet hordozhat. Ha valamelyik ismerősöddel kapcsolatos ez az álom, akkor jól teszed, ha még a mai napon felhívod vagy találkozol vele. Valószínűleg nagy szüksége van a segítségedre.

