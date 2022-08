Az Us Weekly értesülései szerint a válókeresetet Kartheiser nyújtotta be augusztus 10-én New Yorkban kilenc évvel azután, hogy megkérte a színésznő kezét. Bledel akkoriban büszkén mutogatta briliáns csiszolású gyémánttal díszített jegygyűrűjét, melyet vőlegénye választott számára.

A pár 2014-ben, titokban házasodott össze Kaliforniában, 2015-ben pedig első gyermekük is megérkezett. A két híresség egyelőre nem adott ki nyilvános közleményt a válással kapcsolatban, az Us Weekly pedig cikkük megjelenéséig egyikük sajtóügynökét sem érte el.