Curtis a Talk44-ben, Ábrahám Róbert műsorában mesélt az esetről. A rendőrök szétszedték az autóját is, és drogtesztet is végeztek, azonban semmit sem találtak nála, sem az autóban, sem a vérében.



"Az a baj, hogy még mindig ott tart a román hatóság, hogy egy magyar szervezésű fesztiválon az egyetlen odavezető úton minden magyar, vagy székely embert igazoltat. Nem tudom, hogy ez magyargyűlölet -e, de engem erre enged következtetni. Rommá szedik a kocsit, velem drogtesztet is csináltattak, ami egyébként negatív lett, csak mondom! (...) Egyébként az egyik rendőr biztos, hogy székely volt és meg is ismert. Akkor került elő a teszt... Egy ponton kezdtem felháborodni, vagyis elég ideges lettem. Szóvá is tettem, hogy ez biztosan azért van mert... Ekkor váltott is a csávó, hirtelen nagyon normális lett és mindjárt beszélt is magyarul. Végül még a jegyzőkönyvet is hozta, hogy lefordítja nekünk. Természetesen az került bele, hogy átnézték a kocsit, de nem találtak benne semmit és a teszt is negatív lett" - idézte a Bors Curtist.