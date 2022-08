Majka és Curtis énekesnője, aki hét évig dolgozott a két rapperrel, hivatalosan egy éve vált ki a csapatukból. Zsuzsi most felajánlotta az ózdi hősnek, hogy visszatér hozzá, de úgy tűnik, ez a közeljövőben nem fog megvalósulni.

Az énekesnő 2018-ban lett várandós ikreivel, szülési szabadsága alatt pedig egy kivetítővel helyettesítettek őt a színpadon. Mire Zsuzsi vissza tudott volna térni, beütött a koronavírus-járvány, azután ismét terhes lett, s emiatt újra kiesett egy időre a munkából. Majka akkor Nikát kérte fel, aki végül nemcsak ideiglenesen lett a produkció énekesnője, hanem a mai napig tagja a formációnak.

Most úgy érzem, visszamennék Majkához, ha hívna. Szerettem azt az időszakot, amit együtt vittünk végig, és örömmel tölt el, hogy ehhez én is hozzájárulhattam. Már nincsenek bennem tüskék, csak a jóra és a szépre emlékszem – mondta Zsuzsi a Blikknek. Az ajánlatra a minap Majka is reagált.