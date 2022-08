Curtis és kosárlabdázó szerelme nagyjából egy évvel ezelőtt vállalták fel a szerelmüket, azóta viszont rendszeresen felröppennek a hírek, miszerint szakítottak . A rapper most elmondta, mi az igazság.

A páros eleinte még tagadta, hogy több lenne köztük barátságnál, de végül beismerték, hogy valóban gyengéd érzelmeket táplálnak egymás iránt. Ezután persze sorra jelentek meg róluk a hírek, amiket sosem kommenteltek, így teret adva a találgatásoknak. Most azonban a rapper úgy döntött, Ábrahám Róbertnek elmondja, mi az igazság arról, hogy szakítottak-e kedvesével.

"Együtt vagyunk! Az a helyzet, hogy folyamatos támadások értek minket a világhálón. Ezalatt értsd azt, hogy sokan írtak neki, hogy engem ezzel láttak, azzal láttak, vagyis hogy én őt megcsalom. Ugyanezeket az üzeneteket én is megkaptam vele kapcsolatban. Végül ebből lett elegünk. És hát én valóban nem osztom meg, ha elmegyünk együtt ebédelni, vagy mondjuk fekszünk otthon a tévé előtt, mert nem hiszem, hogy egy átlagos napunkról be kellene számolnom" - kezdte Curtis, majd rátért a szakítás kérdésére is.

"Annyi történt, hogy elengedtük ezt a történetet, és kicsit hátrébb léptünk a közösségi felületeinken. Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert szerettünk volna végre csak egymással foglalkozni. Szó sem volt szakításról..." - mondta el őszintén.