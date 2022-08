Az 34 éves énekesnő posztja sokakat meglepett, ugyanis Tóth Gabi drámai bejelentésében arról ír, hogy egy időre visszavonul a közösségi oldalaktól, így nem lesz elérhető sem Facebookon, sem Instagramon. Dráma döntését hosszú sorokban indokolta.

"Számomra az igazi értékek, nem a virtuális térben, hanem a hétköznapi valóságban vannak, ezért továbbra is találkozni fogunk személyesen a koncertjeimen, megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük. Én ezt választom most a közösségi média helyett, ezért úgy döntöttem, hogy egy időre elnémítom az oldalaimat. A Sztárban Sztár leszek! új évadának indulásáról persze, tájékoztatlak majd benneteket, illetve a Blogomat is folytatni fogom. De, nem szeretnék teret adni a gyűlölködésnek, úgy érzem, ezzel tudok most a legtöbbet segíteni. Remélem megértitek!"

- írja Gabi, aki szerint az embereket szétszakította a közösségi média.