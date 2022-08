A pár eleinte rengeteg közös posztot megosztott a közösségi médiában, de az elmúlt napokban feltűnően nagy lett a csend. A neten pedig be is indult a pletykaáradat és sokan biztosra vették, hogy amilyen gyorsan jött, olyan hamar véget is ért Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata. Többen erre nézvést bizonyítékot is találtak az énekesnő Instagram-oldalán.

A fiatalok azonban most rácáfoltak a szakításukról szóló pletykákra és közös videót posztoltak az egyik éjszakájukról. A felvételen az látható, amint Andi és Peti egymás mellett fekszik, és mindkettejük arcán van egy-egy arcmaszk. A pár másodperces videóból jól látható, hogy nagyon szerelmesek, ez pedig ékes bizonyítéka annak, hogy valóban egy párt alkotnak.