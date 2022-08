Szegedi Fecsó mostanában nyugodt életet él, inkább barátnője, Blondie miatt kerül újra és újra címlapra. Az üzletember azonban most izgalmas hírrel rukkolt elő: egy nyaralóparadicsomban vásárolt ingatlant.

A TV2 riportere megtudta, hogy Fecsó lakása Alicante mellett található, ahová most két hónapra elutaztak családostól vakációzni. A realitysztár nemcsak pihen, hanem dolgozik is otthonról, de azért megpróbál minél több időt tölteni gyerekeivel is.