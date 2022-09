A TV2 új párkereső műsorának, a Money or Love-nak az egyik szereplője könnyekben tört ki a kamerák előtt. Ezért sírta el magát Petra.

A TV2 új párkereső műsora, a Money or Love szeptember elején indult. A szereplők exkluzív környezetben próbálják megtalálni a szerelmet, valamint megoldani a feladatokat, hogy a 10 millió forint és a boldogság is az övék lehessen. A párkereső műsorban azonban nemcsak boldog pillanatok vannak, hanem szomorúek is. A versenyzők nemrég egymás leveleit olvasták fel, az egyik szereplő pedig könnyekben tört ki a sorok hatására.

A névtelen levélben az illető bevallja, nagyon sok problémát okozott gyerekként a szüleinek, a levél olvasója pedig tudott azonosulni a sorokkal, ezért sírt. Petra bevallotta, sokat köszönhet a szüleinek, ezért érintette meg őt a levél.