A 36 éves énekesnő saját bevallása szerint még nem nyerte vissza a várandóssága előtti formáját, de ez nem is igazán izgatja, ahogy a beszólások sem, amiből kap mindenfélét:

"Durván egy évvel vagyok a szülés után, de megkaptam, hogy túl zsíros vagyok, de azt is, hogy túl vékony, és a kedvencem, hogy túl férfias" - mondta el a BEST magazinnak, hozzátéve, hogy az öltözködését is kritizálják, mert egyesek szerint nem elég anyás, de ahogy előbbi, úgy utóbbi kritikák sem érintik érzékenyen.

"A családom van annyira őszinte és kritikus velem kapcsolatban, hogy megmondja, ha ciki vagyok" - fogalmazott Dér Heni.