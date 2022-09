Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Fordulat állhat be a párkapcsolatodban, azt azonban csak a jövő dönti el, hogy ez hosszú távon is változást hoz-e. Az biztos, hogy ügyelned kell arra, hogy a hibákat ne mindig a másiknak ródd fel. Nézz szembe a sajátoddal is!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A ma hajnali álmod üzenetet hordozhat. Ha valamelyik ismerősöddel kapcsolatos ez az álom, akkor jól teszed, ha még a mai napon felhívod vagy találkozol vele. Valószínűleg az illető is rád gondolt az elmúlt napokban.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr rövidesen visszalép a Szűzbe, így már érezhető a hatása. Most racionálisabban tudsz gondolkozni, viszont kissé elveszhetsz a részletekben, amivel sok energiád megy el – persze nem feltétlenül haszontalanul, mert legalább alaposabb, kitartóbb vagy.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma biztosan számíthatsz arra, hogy viszonozzák az érzéseidet. A kedvességed célt ér, sőt, épp ebben rejlik az igazi erőd. A varázserejű szavak, mint „köszönöm", „szeretlek", „szívesen", most is a segítségedre lesznek.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A Hold az Oroszlánban jár, de az Uránusz fényszögében, ami jelzi, hogy bár lelkesedésed nagy, és küzdeni is tudsz: ma váratlan események tehetik próbára a türelmedet, kitartásodat. Szerencsére te bírod a gyűrődést!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne higgy azoknak a „jóakaróidnak", akik ellenségeskedést szítanának közted és a társad között. A vitákat, konfliktusokat befelé lehet csak megoldani, nem kifelé. A saját problémáikkal küzdő barátok tanácsai ebben most aligha segítenek neked.

