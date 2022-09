L.L. Junior és Dárdai Blanka nem tudták tovább titkolni kapcsolatukat, lebuktak Szabó Zsófi születésnapján. Most pedig úgy tűnik, hogy máris szintet is léptek.

Hosszú ideje pletykáltak már L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolatáról, mire végül lebuktak: Szabó Zsófi születésnapján készült róluk fotó, ami ki is került a közösségi oldalakra. Ezek után már nem tudják tovább titkolni a viszonyukat, ráadásul most úgy tűnik, szintet is léphetett a kapcsolatuk. Dárdai Blanka ugyanis most kiadja a lakását, ahová csak pár hete költözött be. Ezt közösségi oldalán osztotta meg a rajongóval, ahol azzal magyarázta a hirtelen váltást, hogy új lehetőséget kapott.

Azt találgatják az emberek, hogy máris L.L. Juniorral költöznek össze, azonban sem a rapper sem az énekes nem akart erről nyilatkozni - írja a Bors.