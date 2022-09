Bombaként robbant a hír nemrég, hogy több évnyi házasság után elválnak Csősz Bogi és török férje útjai. A házasok közel tizenöt évig alkottak egy párt, ám közös fejezetük most lezárul.

Csősz Bogi elárulta, hogy anno miként tudott beilleszkedni exe kultúrájába.

"Érdekes az utam, hiszen mindig jellemző volt rám, hogy soha nem akartam senkinek megfelelni. Nem akartam olyan dolgok részesévé válni, amelyeket az elvárások működtetnek. Aztán mégis úgy alakult, hogy a török kultúra lett az életem része, ahol rendkívül erős az elvárásrendszer. Vágytam arra, hogy a része legyek, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb megértsem és elsajátítsam a szokásaik, hogy megtanuljam a török nyelvet. Mindez olyan jól ment, hogy nagyon hamar azt kezdték mondani, pontosan olyan vagyok, mint egy török feleség" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en az üzletasszony, aki megküzdött ezért az elismerésért.

"Kezdetben adódtak nehézségek. Nem értettem, hogy miért ne öltözködhetnék úgy, ahogy én szeretnék. Aztán ebben is megtaláltam valahogy az arany középutat. Kialakult a saját stílusom úgy, hogy a török kultúrával is összeegyeztethető legyen a megjelenésem. Önazonos maradtam, de erős megfelelési vágy is hajtott" – ismerte el Csősz Bogi, akit eleinte pánikroham is gyötört.

"Mindent meg akartam tanulni a férjem kultúrájáról és amikor azzal szembesültem, hogy egy összejövetelen a férfiak és nők külön vonulnak, nem értettem. Pánikrohamot okozott ez a másik féle működési elv. Mi nem így vagyunk berendezkedve, nálunk egy pár leválik a közösségről. Ott viszont erősebb a közösség, annak próbálnak megfelelni. Tulajdonképpen ez egy örök nehézség maradt kettőnk között. Én egyre jobban vágytam volna arra, hogy megéljük a mi kettőnk kapcsolatát és függetlenedjünk a közösségtől. Ugyanakkor nem várhatom el valakitől, akinek ez adja a gyökereit, hogy csak úgy hátat fordítson ennek" – vallotta be a 'Lélekközösség Peller Mariannal' című műsorban Csősz Bogi.

