Ahogy megírtuk, felesége, Vivien elhagyta Molnár Gusztávot . A színész alkoholproblémákkal küzd , a szakítás oka azonban az volt, hogy a férfi nem tartotta be ígéreteit, zaklatta Vivient , idegen nőkkel csetelt . Gusztáv öngyilkossággal is fenyegetőzött, de egy ponton túl nem volt számára visszaút. Vivien most elmondta, mekkora volt a baj.

"Amikor nem tudod, mire mész haza, az egy rettenetes érzés. Attól nem féltem, hogy ő engem bántani fog, attól viszont féltem, hogy meddig lesz otthonom. Volt olyan, hogy arra mentem haza, hogy a lakás szanaszét, ő feküdt az ágyon, aludt, alapvető dolgokat nem csinált meg, amikre megkértem. Egy bevásárlást nem akart elintézni, mert inkább ivott " - nyilatkozta a Fókusznak Vivien. "Azt éreztem, hogy akkor is egyedül vagyok, ha vele vagyok és akkor is, ha egyedül vagyok" - emlékezett vissza, valamint arról is beszélt, hogy féltette a kisfiát is.

"Bárki bármit mond, ez nem egy gyerkőcnek való dolog. Nem mondom, hogy az én fiam nem látott olyan dolgokat, amiket nem kellett volna. Bánom és sajnálom, hogy erre lehetőséget adtam, hogy ilyet láthasson, de tudom, hogy most már erősebben megyek tovább és soha többet senkinek nem adok lehetőséget arra, hogy ilyen körülményeket teremtsen az otthonunkban" - mondta és hozzátette, több rossz kapcsolatot követően boldog lesz, ha talál egy elfogadó párt.