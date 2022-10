Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha azt teszed, amihez a leginkább kedved volna, nem biztos, hogy megnyered vele a családod tetszését. Néha azonban vállalnia kell az efféle konfrontációt, ha önmagad akarsz maradni. Az indulataidat azonban mindenképp fogd vissza. Dupla bolygószembenállás nehezíti most az életünket... A kompromisszumos megoldás az lehet, ha nekik is kedvet csinálsz a terveidhez, és együtt vesztek részt benne.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Viták lehetnek, de érdemes mindent megtenni, hogy elkerüld őket, mert szükséged lenne végre egy kis nyugalomra. Ha sikerül nem felkapnod a vizet, akkor végre igazán kellemes hétvégére számíthatsz. Annyi fordulat zajlott le a családi életben: most úgy érezheted, végre értékelik a többiek is, amit értük tettél.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Te, habár gyakran nem mutatod ki, nagyon érzelmes, érzékeny ember vagy. A mai napon is szerezhetsz lelki sérüléseket valakinek a rossz szavai miatt. Pedig lehet, hogy az illető csak tréfálkozott veled. Ne hagyd annyiban, inkább kérdezz rá! Csak ennyin múlik a jó hangulat!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Egész héten át keményen dolgoztál, megérdemled hát, hogy a hétvégét úgy igazán pihenéssel töltsd. Lehet ez bármi, ami kikapcsol: baráti találkozó, ágyban lustálkodás, filmnézés. Ha a családod magától nem engedné, mert minden pillanatban ragaszkodnak hozzád, akkor is követeld ki magadnak a szabadidőt.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha nálad valaki manipulálással akar célt érni, biztosan kudarcot vall. Az sem vezet eredményre, ha azt érzed, kíméletlen módon akar rivalizálni, mert ha ezt kiszagolod, akkor te is hasonlóképpen viselkedsz. Kedvességgel viszont bármit el lehet nálad érni most is. Próbáld meg elkerülni azokat az embereket, akik provokálnak, mert most nálad is könnyen elszakadhat a cérna.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szeretnéd meghallani azt a bizonyos belső hangot, ezért egy kis befelé fordulásra, elmélyedésre szólítanak fel a csillagaid. A problémát jelentő dolgokra is a csendben találhatod meg a megoldást. Erre mindenképp szánj időt! A nap nagyobb részében pedig tervezz a többiekkel. Jó hangulatban leszel, használd ki, hogy hétvége van.

