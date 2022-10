Agárdi Szilvi tavaly szakított focista szerelmével, Krisztiánnal. Bár az elmúlt időszakban rengeteg udvarló próbált az énekesnő közelébe férkőzni, ő úgy érezte, nem áll készen egy komoly kapcsolatra.

Úgy tűnik, Szilvinél megtört a jég és sikerült meghódítani a szívét. Új párját már közösségi oldalán is megmutatta a rajongóinak. Sőt, most egy videót is megosztott az énekesnő a Tiktok oldalán. A szerelmesekről csak úgy sugárzik a boldogság - szúrta ki a Ripost.

"Életem egyik legszebb pillanata" – írta Szilvi.