Az asztrológusok szerint a csillagjegyünk sok dolgot befolyásol az életünkben: a küllemünket, a főbb személyiségvonásainkat, az érzelmeinket, a karrierünket, sőt még a stílusunkat is.

Neked milyen a stílusod? A klasszikus megjelenés a neked való vagy inkább a laza, esetleg a sportos áll hozzád a legközelebb? Bármelyik is legyél, ne hidd, hogy kibújhatsz a bőrödből, azaz a csillagjegyedből, mert hiszed vagy sem, bizony a horoszkópod is befolyásolja, melyik a leginkább neked való stílus.

A Kos stílusaA Kos jegy szülöttei erőteljesek, akaratosak, dominánsak, ám testalkatuk ennek éppen ellentettje: vékony és szikár. Stílusuk pont ennyire ellentmondásos; egyrészt egyfajta nyers lendületesség, másrészt pedig finom elegancia jellemzi őket. Kedvelik a sportos, laza darabokat, de a blézer is alapeleme a ruhatáruknak.

A Bika stílusaA Bikák masszívan, két lábbal állnak a földön és ez a stílusukon is jól látszik. Bár szeretnek öltözködni, és érdekli is őket a divat, nem cserélik le a ruhatárukat minden szezonban – az túl sok változás lenne számukra. Inkább arra szavaznak, hogy jól kihasználható, de klasszikus, amolyan örök darabokat szerezzenek be, amelyekben mindig jól mutatnak.

Az Ikrek stílusaA jegy szülöttei kifejezetten szeretik a divatot és szívesen játszanak a különféle stílusokkal, így, bár az öltözékük trendi, mégis valahogy teljesen egyedi. Hol egy csalafinta kiegészítővel, hol egy különleges cipővel dobják fel az összhatást, ennek köszönhetően pedig még akkor is érdekes a megjelenésük, ha tanár néninek vagy professzornak öltöznek.

A Rák stílusaA Rák az állandóság híve, na meg a romantikáé, ez a két dolog pedig a stílusán is megfigyelhető. Imádja a fodros, habos, légies ruhákat, amelyek sokszor a múltat idézik, ráadásul - az állandóság jegyében - számára kész kínszenvedés, ha selejteznie kell, mert képtelen megválni szeretett ruhadarabjaitól. Éppen ezért általában dugig van a gardróbja és egy-egy kedvenc blúzt vagy szoknyát addig hord, amíg le nem szakad róla.

Az Oroszlán stílusaAz Oroszlán stílusa királyi, sőt fenséges! De milyen is lehetne, ha nem ilyen! Persze a fenséges stílus alatt nem azt kell érteni, hogy csiricsáré vagy extrán kihívó, inkább azt, hogy kifinomult, nemes, elegáns és általában drága. Magával ragadó megjelenését nagyban elősegíti, hogy imádja a különleges kiegészítőket, amelyek az egyszerűbb szettjeit is uralkodóivá varázsolják.

A Szűz stílusaA Szűz természete csendes, zárkózott, visszafogott, ezt pedig a külseje is jól tükrözi. A jegy szülöttei mindig jól öltözöttek, decensek, a frizurájuk rendezett, a manikűrjük kifogástalan. A divat nem igazán hozza lázba őket, így jól jön nekik, ha egyenruhát hordhatnak – ezt meglehetősen praktikusnak tartják. Ha nem egyenruha, akkor pedig csakis az egyszerű, letisztult, klasszikus stílus jöhet szóba náluk.

