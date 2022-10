Az előadóművész 2005-ben vette magához az akkor néhány hónapos kislányt, Fannit másik örökbe fogadott gyermeke, Dani mellé. Németországban éltek mindhárman egészen Terry haláláig, a tragédiát követően pedig a híresség közeli barátja, Árvai Mónika kezdett gondoskodni a kislányról, aki akkor még csak 14 éves volt, ezért a német törvények szerint nevelőotthonba kellett volna kerülnie.

Mónika azonban hatalmas áldozatot hozott: eredeti lakhelyéről, Svájcból Magyarországra költözött, hogy együtt élhessen Fannival, akivel sajnos a nő minden igyekezete ellenére sem tudtak jó viszonyt kialakítani.

Az elmúlt három évben mindent megtettem azért, hogy a kislánynak a legboldogabb, legnyugodtabb életet biztosítsam. Sajnos már az elején kiderült, hogy Fanni nem nyit felém. Eleinte úgy hittem, a gyász okozza a problémákat, de az idő előrehaladtával kénytelen voltam szembesülni azzal, hogy nagyobb a baj.

Érzelmileg teljesen közönyös irányomban és a környezete felé. Amikor a koronavírus miatt súlyos állapotba kerültem, könyörögtem neki, hogy hívja ki a mentőket, mert nem kapok levegőt. A reakciója az volt, hogy rám csukta az ajtót. És ez még csak a jéghegy csúcsa..." – részletezte a Blikknek Mónika, majd azt is elmondta, végül milyen döntést hozott a tinédzserrel kapcsolatban.

„Német nyelvű elitiskolába írattam, de az utóbbi időben már a tanároknak is panaszkodik rólam, sőt a Gyermekjóléti Szolgálat is bekapcsolódott a kálváriánkba. Szerencsére a szakemberek látják, hogy szerető közegben él, és bármilyen fájdalmas is kimondani, nem velem van gond.