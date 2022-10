Liptai Claudia hosszú évekig különleges vörös hajszínéről volt ismert, most pedig kiderült, hogyan és mikor vált meg barna tincseitől.

Liptai Claudia a NőComment! című beszélgetős műsorban rendszeresen oszt meg az életéből kevésbé vagy egyáltalán nem ismert történeteket. Ezúttal azt árulta el, hogyan lett belőle "dögös vörös".

Kiderült, hogy amikor nyolcéves volt, többször is tetves lett, amit rendszeresen kezelt az édesanyja. Azonban az egyik tetűirtó üvegcsébe az édesanyja korábban vörös hajfestéket tett, és véletlenül azzal kente be a lánya fejét. Miután lemosták a szert, meglepődve látták, hogy a kislánya, Claudia vörös hajú lett - de legalább a tetvek is elpusztultak. Ezután a műsorvezető kénytelen volt másnap új külsővel iskolába menni.

"Így lettem dögös vörös..." - tette hozzá.