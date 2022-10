Az alábbi házikedvencek nemcsak látványosak és szórakoztatóak, hanem kifejezetten önállóak is, tehát nem sínylik meg, ha nem tutujgatod őket naponta órák hosszat.

Sórák

Képzelj el egy olyan háziállatot, mely az instant levesekhez hasonló módon érkezik meg hozzád! Ezek a parányi (10-15 mm-es) rákocskák (Artemia salina) úgynevezett alvó petékkel szaporodnak, melyek több szárazon töltött évtized után is képesek vízbe kerülve kikelni. Keltetésük és gondozásuk olyan egyszerű, hogy óvodásoknak készült játékszettekben is árulják őket, melyeket itthon is beszerezhetsz.

A készletek általában tartalmaznak valamennyi időre elegendő élelmet, ám szaküzletben is beszerezheted a lárvák eledelét. A rákok vizét soha nem kell cserélni, csak arra kell figyelned, hogy 17 és 28 fok között tartsd őket tűző napfénytől védett, de világos helyen.

Hörcsög

Hazánkban több hörcsögfaj is elérhető, közülük a legnépszerűbb a szíriai aranyhörcsög és a különféle törpehörcsögök. Testméreteik kissé különbözőek, ezért erre a ketrec vagy terrárium, a homokkal töltött fürdetőtálca, illetve a játékok, például a futókerék nagyságának kiválasztásánál a leendő gazdinak tekintettel kell lennie. Egy aranyhörcsögnek legalább 100 x 60 x 60 cm-es élettérre van szüksége, a törpehörcsögöknek elég ennél néhány centivel kisebb is. (Ha megoldható, hetente párszor érdemes szabadon engedni őket egy nagyobb, hörcsögbiztos helyiségben.) Táplálástól, genetikai adottságoktól és tartásmódtól függően ezek a kisrágcsálók 1-3,5 évig élnek.

Vigyázz, nem mindegyik fajta igényli a társaságot! Valamelyiket csak magányosan szabad tartani a verekedések, illetve a végzetes támadások elkerülése végett. Mielőtt beszerzed leendő kiskedvencedet, mindenképp kérd ki a választott tenyészet vagy kereskedés tanácsát ezzel a témával kapcsolatban!

Csincsilla

Ezek a puha bundájú, imádnivaló rágcsálók a tartási körülményektől és a genetikai adottságaiktól függően 12-20 évig élnek. Minimum 100 x 60 x 150 cm-es, többemeletes ketrecre van szükségük, melybe búvóhelyek, futókerék és különféle játékok, rágókák is dukálnak. Emellett elengedhetetlen a fürdetőhomok biztosítása számukra, mivel abban hemperegve tartják egészségesen kültakarójukat.

A csincsillák inkább párban vagy nagyobb csapatban érzik jól magukat, viszont gyengéd bánásmódot igényelnek, tehát kicsi gyerekek számára nem ajánlott házikedvencek. Időről időre érdemes a lakás egy alaposan bebiztosított pontján szabadon engedni őket, hogy fizikailag és mentálisan is kiegyensúlyozottak maradjanak.

Sziámi harcoshal

Ha tetszetős, egyszerűen tartható halat szeretnél, akkor a betta számodra a tökéletes választás. Egy példány nagyjából 15 literes, megfelelően berendezett, semleges pH-jú, 25-27 fokos vízzel feltöltött akváriumot igényel, ám ha többet szeretnél tartani, értelemszerűen az élettér méretét is növelned kell. Hímeket és nőstényeket nem ajánlott együtt elszállásolni, mert mindkét nem rendkívül territoriális.

Egy praktikus akváriumelválasztóval megoldhatod ezt a problémát, viszont ebben az esetben is tilos több hímet összeereszteni. Nőstényekből viszont egész kis kolóniát is összeállíthatsz, de azért ők is igénylik a megfelelő méretű személyes teret, valamint a búvóhelyeket, így minimalizálhatod a konfliktusok kirobbanásának esélyét.

A betták fogságban 2-5 évig élnek. Naponta kétszer igényelnek etetést, viszont automata etetőgéppel akár több hétig is jól elvannak a gondoskodásod nélkül, tehát a nyaralás idejére sem kell senkit megkérned, hogy foglalkozzon velük.

Leopárdgekkó

Kezdő hüllőtartóknak kifejezetten ajánlják ezeket a csodaszép, feltűnő mintázatú kis állatkákat, melyek magányosan tartva érzik magukat a legjobban. Felnőttkorukban minimum 60 x 30 x 30 cm-es, a természetes élőhelyüket imitáló terráriumra van szükségük, mely természetesen lehet nagyobb is, ha az elhelyezését meg tudod oldani.

Hosszú életű jószágok; megfelelő gondozás esetén akár a 20-30 éves kort is megérhetik. Csak élő rovarokkal táplálkoznak, tehát élelmezésük kifejezetten egyszerű, viszont igénylik az akár 35 fokra is felfűtött pontokat a terráriumban, melyeket legegyszerűbben speciális izzók segítségével tudsz létrehozni számukra.

