A celeb korábban leírta, hogy a családja és barátja mellett háziállat-nyomozó, kutyasuttogó, kisállat-médium és kutyakereső drónok segítségét is igénybe vette már, hogy mielőbb hazakerüljön a csivava.

Az örökösnő Instagramon azt is elárulta, hogy már hét kisállat-médiumot is felkeresett, és eddig mind azt mondták neki, hogy Diamond Baby életben van.

Hilton 10 ezer dollár (átszámítva több mint 4 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni kedvencét.

Arról is beszámolt, hogy először egy hihetetlen összegre emelné a jutalmat, de a biztonsági csapata erről lebeszélte, mivel veszélybe sodorná a többi kutyáját is, mivel így ők is célponttá válhatnak. Paris továbbra is reménykedik, de minden nap minden pillanatában szomorú Diamond Baby miatt.