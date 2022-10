Egyre több részlet lát napvilágot a most megjelent The Hidden Power Behind the Crown című könyvből, ami a brit királyi családról szól. A szerző, Valentine Low arról is részletesen ír, milyen volt Harry herceg azelőtt, hogy találkozott volna Meghan Markle-lel.

Harry herceg 10 évet töltött a katonaságnál, de nem vetette meg a vad bulikat sem. Testvérével, Vilmossal a királyi család teljes munkaidőben dolgozó tagjai lehettek volna, ha nem találkozik Meghan Markle-lel.

„A fiatalabb herceg lendületes, vad figura volt. Apache helikopterrel repkedett, de elkötelezte magát a gyermekegészségügy és a gyerekeket segítő jótékonysági szervezetek mellett mellett. Amikor Harry fiatal volt, még könnyű volt megbocsátani a kilengéseit. Aztán a királyi családnak okozott bosszúságai elültek, a probléma magától megoldódott. A szertelen, vad Harry akkor halt meg, amikor Meghan Markle-lel találkozott. Unalmas, merev ember lett belőle" - idézi a szerzőt a Mirrort.



Valentine Low szerint Harrynek és Meghannak el kell döntenie, hogy mindent akarnak-e, vagy semmit, ami a királyi családban betöltött szerepüket illeti.