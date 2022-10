Nagyon régre nyúlik vissza a szerelmesek kapcsolata, de az út, amin végig kellett menniük, nem volt zökkenőmentes.

Liliána már 2-3 évesen szertett volna játszani Zsomborral a Komjáthy uszoda gyerekmedencéjében, de vőlegénye akkor visszautasította a baráti közeledését, mondván, fiús játékokat játszik.

Legközelebb 11 évesen figyelt fel párjára a volt úszónő, a lelátón látta meg szerelmét, és akkor mindjárt szerelmes is lett belé.

"...tisztán emlékszem, hogy a lelátón készülök, és egyszer csak sréhen felfelé meglátom Zsombort. Kettévált az ég, azonnal szerelmes lettem. Kőkemény két évem arról szólt, hogy minden nap naplót írtam arról, mennyire szeretem, mennyire vágyom rá. Aztán úgy alakította az élet, hogy Zsombor átjött abba a csapatba, ahol én úsztam. Az első edzésén már mindent tudtam, fel voltam készülve. Akkor meglátott, megvolt a találkozás, szerelem alakult ki" - mesélte Liliána, hozzátéve, hogy az apja nem engedte, hogy találkozzon a fiúval, tiltotta tőle, csak 17 évesen engedélyezte az első ranadevút, vasárnap 2 órát lehettek együtt, ami semmire nem volt elég, nem is alakult ki közöttük kapcsolat.

Amikor Liliána 20 évesen elköltözött az apjától, megkereste Zsombort, de nem értették meg egymást.

"Végül két és fél évvel ezelőtt, a covid első hullámánál rám írt, és azóta vagyunk egy pár" - mondta el a volt úszónő és párja a Három igazság című podcastban.

Lengyel Zsombor, Szilágyi Liliána vőlegénye azt mesélte el az adásban, hogy menyasszonya csak csöpögtette neki az apjával kapcsolatos információkat, történeteket, melyek megdöbbentették és felmerült benne a kérdés, ami mindenki másban is felmerülne, hogy vajon igaz-e, amit a lány mond:

"Azért is volt jó, hogy csepegtetett, mert még egy átlagembernél is, ha elmond az ember egy ilyen történetet, még a csepegtetésnél is tök természetesen jön, hogy ez biztos igaz, Lilu?" - mesélte el Zsombor, hogy élte meg, amikor szerelme az életéről, gyerekkoráról mesélt neki.