Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A munkában szerencsés helyzet lehet ma. A családod azonban elégedetlen veled. A munkád és az emberi kapcsolataid között kellene most megtalálni az egyensúlyt, hogy igazán jól érezd magad.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A fékező erők, amik az elmúlt időszakot jellemezték, már jelentősen kioldódnak, így most te is tudsz végre szabadon szervezni. Ha vannak olyan terveid, amikkel kapcsolatban mostanában kudarcok értek, most érdemes elővenni őket, és leporolni...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha eddig egyedülálló voltál, ma megismerkedhetsz egy olyan személlyel, aki teljesen elvarázsol. Sajnos, ez alól az sem kivétel, aki amúgy párkapcsolatban él. Te döntesz, hogyan tovább, mi éri meg: kihagyni, vagy elhagyni.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Fogyó Hold van, ami segít neked az elengedésben, megtisztulásban. Testi és lelki értelemben is hat ez, tehát érdemes most tisztázni olyan problémákat, amikkel nem tudtál eddig zöldágra vergődni. Most garantáltan sikerülni fog!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Szerelmi ügyeid jól alakulnak: ha van párod, de még külön éltek, akkor akár még az összeköltözést, házasságot is megfontolhatjátok. Jó nap a mai az efféle tervezésekre. De minden más közös program, terv is jól tárgyalható.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma néhány problémád szinte magától oldódik meg! A pároddal való kapcsolatodat viszont neked kell rendbe tenni, jó lenne, ha végre időt szakítanátok egymásra. A közös élmények hozhatnak most titeket igazán közel egymáshoz - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!