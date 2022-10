A Dancing with the Stars második élő adása rendhagyó módon Facundo Arana produkciójávan indult. A Ripost azt írta , a sorozatsztár ferobbantotta a stúdiót.

Már délután írtunk róla, hogy Facundo Arana nagy megeleptéssel készül ma este, a Dancing with the Stars második adásában. Nem kellett csalódnunk: a színész énekelt a magyar nézőknek, a Dirty Dancing betétdalát, a Do You Love Me című számot adta elő, és nem túlzunk, ha azt állítjuk, felrobbant a stúdió!