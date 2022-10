"Gimnazista koromban már volt problémám ezzel, mind a két oldalon van lágyéksérvem. A jobb oldalit meg is műtötték, tervben volt, hogy esetleg a forgatás előtt elvégeztetem a másikat is, de mivel az ikertesóm, Ben nemrég átesett rajta, tudtam, hogy nem egy-két nap a lábadozás. Nem tudtam volna elutazni" – vallotta be az énekes, aki hiába próbált óvatos maradni a kalandreality-ben a sok erőt próbáló feladat mellett. Sérvje ezúttal az olajfakapálós feladatnál jött elő, és még nővére, Linda is megijedt, amikor meglátta testvére fájdalomtól eltorzult arcát.

"A hang, amit kiadott, még durvább volt, bevallom, még sosem hallottam ilyet tőle "– mondta Linda, aki próbálta átvenni a nehéz feladatokat öccsétől.

Mint kiderült, Viktor még azóta sincs túl a műtéten, elmondása szerint nem volt ideje rá. De ami késik, nem múlik, és állítja, hamarosan sort kerít rá - írja a Blikk.

Bizonyára sokan emlékeznek arra az ominózus 2002-es kosármeccsre, melynek gáláján az énekesnő előadta a Himnuszt, igaz, alternatív dalszöveggel, amit a közönség nem díjazott: hangosan kifütyülték Lindát, aki nagyon nehezen dolgozta fel a történteket.