Iván Bence paralimpikon a Dancing with the Stars legutóbbi adásában a küzdelmeit és vívódásait vitte bele a koreográfiába, ami a zsűrit és a nézőket is mélyen meghatotta.

"Úgy érzem, ez volt az én pillanatom a műsorban és ezt meg kellett ragadnom. Nagyon jól el kellett táncolnom ezt a koreográfiát és úgy vélem, sikerült is. Boldog vagyok, hogy eljött ez a lehetőség és tudtam vele élni. Nagyon sokan írtak nekünk, hogy mennyire megérintette őket a táncunk, sokan meg is könnyezték" - mondta a Borsnak az úszó, aki arról is vallott, az iskolában milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. Már alsó tagozatosként zaklatták őt a nagyobb gyerekek.

"Minden hétköznap azt hallani az emberektől, hogy milyen vagy, az mély lenyomatot hagy az emberben. Ugye ott volt a hétvége, de az csak két nap, attól még a másik ötön ugyanúgy lenéztek, és ugyanúgy bántottak" - árulta el Bence, aki nehéz feladatnak tartotta, hogy megnyíljon a műsorban.

"Nagyon nehéz volt megnyílnom, de úgy érzem, ez egy hatalmas győzelem önmagam felett, hogy ezeket a falakat le tudtam dönteni. Nem sajnáltatni akarom magam, csak szerettem volna megmutatni, hogy van egy érzékenyebb oldalam is" - mondta a paralimpikon, aki egykor kosárlabdázni is nagyon szeretett.

"A mai napig szeretem a kosárlabdát, amikor az általános iskolában játszottam, sokszor vettem észre, hogy nem vesznek komolyan. Azt gondolhatták, hogy én minek vagyok a pályán, nem dobok úgyse kosarat. Amikor viszont folyamatosan szereztem én is pontokat, akkor csak úgy néztek, hogy mennyire jól játszom. Teljesen megváltozott a véleményük. Látták, hogy igenis jó vagyok benne, de ma már csak hobbiból játszom, ha van időm" - mondta. Elárulta, hogyan talált rá az úszásra.

"Egy edző jött oda hozzám és édesanyámhoz, hogy ki kellene próbálnom az úszást. Sokáig gondolkodtunk, hogy mi legyen, először nem is igazán szerettem volna, de végül a szenvedélyem lett, és most itt vagyok" - mondta Bence, akinek a tánc mellett most nincs ideje az edzésekre, de továbbra is az úszás a legfontosabb sport az életében.