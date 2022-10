Somhegyi Krisztián a Dancing with the Stars harmadik élő műsorában még a ruháit is "elvesztette" táncolás közben, ami nem meglepő módon felfűtötte a stúdiót, és mindenkit lázba hozott. A híres műugró elárulta, nem a show-elemekre fordítja a legnagyobb figyelmet gyakorlás közben, sőt, azt is elmondta a Life.hu-nak, hogy mit tanul meg a legkönnyebben, és mire kell több időt szánni.