Alapvető diétás tézis: mozogj többet és egyél kevesebbet! Nos, ez szép és jó, de mi a többet és mi a kevesebbet? Ha azon kapod magad, hogy rendszeresen jársz edzőterembe, futsz, vagy túrázol és odafigyelsz a táplálkozásodra, mégsem mozdul meg a mérleg nyelve (vagy éppen fölfelé mozdul), akkor valamit nagyon elszámoltál. Íme, a leggyakoribb hibák, amelyek kudarchoz vezetnek.

1. Bár ma már az okosórák mindent, de tényleg mindent mérnek, nagyon nagy hiba, ha csupán az általuk kalkulált szükséges és elégetett kalóriaszámok lebegnek a szemed előtt. Szóval mindenekelőtt számold ki egy app (nagyon sokféle van) segítségével, hogy a te testmagasságodhoz, testsúlyodhoz, életkorodhoz és aktivitási szintedhez mennyit kell enni ahhoz, hogy se ne fogyj, se ne hízzál. Ha ez megvan, akkor néhány hétig kövesd ezt: ha valóban nem mozdul a mérleg nyelve, akkor valószínűleg ezt jól sikerült belőnöd. A diétádhoz ebből a mennyiségből vegyél vissza 300-500 kalóriát, és nézd meg mi történik. Elvileg fogynod kell. Mégsem ez történik? A leggyakoribb hibafaktor, hogy napközben bekapsz egy gyümölcsszeletet vagy egy banánt, egy kocka csokit, így, miközben úgy érzed, hogy mozogsz és alig eszel, valójában nem csökkentettél értékelhető szinten kalóriát.

2. Edzőteremben vagy minden másnap és úgy érzed, mindent megteszel a siker érdekében, mégsem jönnek az eredmények. Gyakori hiba, hogy nem eszel a reggeli sportolás előtt, utána pedig olyan éhes vagy, hogy kétszer annyit magadba tömsz, mint kellene. Bár a sportolás ez esetben is szuper jó hatással lesz a testedre, de a fogyásod nem indul el tőle. Inkább egyél az edés előtt egy keveset, persze ne közvetlenül előtte, és utána is fogd vissza magad.

3. Ha hiszed, ha nem, sokkal többen nassolnak éjszaka, mint gondolnád. Ez nemcsak, hogy bezavar az emésztés folyamatába, de szinte biztos, hogy hízáshoz vezet. Ennek persze nem az az oka, hogy bármelyik napszakban történő evéssel jobban híznánk, hanem az, hogy többnyire azok mindenképpen többletkalóriát jelentenek, hiszen valószínűleg estig kimaxoltad már a napi keretedet. Hibafaktor: este a diétád miatt már csak keveset eszel, így éhesen fekszel le aludni, és amikor kómásan felkelsz és a hűtőhöz mész, a leghízlalóbb ételek utén nyúlsz. Fokozottan igaz ez, ha esténként edzel, és utána már nem nagyon eszel. Eredmény: éjszakai farkaséhség.

4. Gyakori hiba az is, hogy készpénznek veszed az appok által kiszámolt, sportolással elégetett kalóriamennyiséget. Nos, van egy rossz hírünk: bármilyen szuper okosórád van, az általa mutatott szám egy becslés. Abban a pillanatban, hogy elhiszed, hogy egy edzőtermi edzéssel 1000, egy 8 órás túrával 2000 kalóriát égetsz el, a fogyásod halálra van ítélve. Az okos eszközöd által kalkulált kalóriákat semmi esetre se edd vissza teljesen, általában erősen túllőnek a célon. Hibafaktor: az órád nem tudja, hogy először másztál hegyet vagy heti háromszor mész túrázni. Minél inkább megszokja a szervezeted a mozgást, anná kevesebb energiát használ fel arra, hogy teljesítsd a célodat, hiszen egyre edzettebb vagy. Tehát: klassz, ha van egy okosórád, ami követi a tevékenységedet, de ne hagyatkozz rá fenntartások nélkül.

5. Hihetelen, de igaz: vannak, akik azt gondolják, hogy a sok víz fogyasztása elégséges a fogyáshoz. Természetesen ez nem így van. Az, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, fontos, de valójában semmi köze a leadott kilókhoz és a diéta sikeréhez.

5 + 1. Igen, nem csak az egészségtelen ételek hizlalnak. Nagyon sokszor azon csúszik el egy diéta, hogy elhatározzuk, a sok mozgás mellett a táplálkozásunkat is egészségesebbé tesszük. Ez mind szép és jó, de ahogy a sok sport, úgy a sok egészséges étel sem vezet automatikusan fogyáshoz. Biztos te is számtalan olyan ételt fel tudsz sorolni, amely, bár jó hatással van az egészségedre, igazi kalóriabomba. Ilyenek például a banán, az aszalványok és az olajos magvak is. Ezek edzés után (vagy akár előtte is) szuper energiát adnak, de ha fogyni akarsz, semmiképp se vidd túlzásba a fogyasztásukat.