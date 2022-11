Mint az MTI-hez eljuttatott közleményben olvasható, bár a Leonidák meteorraj rendszerint nem szokott sok hullócsillaggal gazdagítani minket, mégis nagyon híres, mert 33 évente jelentős kitöréseket produkál. A következő ilyen nagy kitörés 2032-ben várható. A kutatások szerint azonban a raj egy régi porfelhője idén is eltalál minket, így becslések szerint akár több mint száz hullócsillagot is várhatunk óránként.

Meteorokat, avagy hullócsillagokat akkor láthatunk, ha egy porszemcse vagy kisebb kődarab nagy sebességgel belép a Föld légkörébe, és a közegellenállás miatt lefékeződve a levegő molekuláit fénylésre gerjeszti.

A Leonidák az 55P/Tempel-Tuttle üstökös nyomában alakult ki, aminek pályáján évente egyszer áthalad a Föld.

A Leonidák minden évben október 20. és november 30. között van földközelben. A meteorraj névadója az oroszlán csillagkép (Leo), mivel a csillaghullás során látszólag ezen csillagkép felől érkeznek a meteorok.

Felidézték, hogy 1733-ban a Tempel-Tuttle váratlanul egy nagy porfelhőt fújt le magáról, és ez a 9 keringéssel ezelőtt levetett felhő idén éppen összetalálkozik a Földdel. Ezáltal egy sűrű üstököspor-felhőbe száguld bele a Föld, ami sok szép hullócsillagot eredményezhet az égen.

A csillagászok szerint a mostani kitörés nem lesz olyan nagy, mint az 1833-as esemény. Ekkor a becslések szerint nem kevesebb, mint százezer meteor szaladt át az égbolton egy óra alatt, és valószínűleg a rendszeres, 33 évenkénti kitöréseknek sem fog a nyomába érni. Ugyanakkor a rajra jellemző óránkénti 15-20 meteor helyett most a legoptimistább becslések szerint akár 200-300-at is láthatunk, ami a nyári Perseidák gyakoriságának a kétszerese.

A csillagászok szerint a 200-as szám egy felső becslés, ugyanis ennyit akkor láthatnánk, ha a fejünk felett helyezkedne el a radiánspont. "Szerencsére egészen magasan lesz a horizont felett ez a pont most is, hajnalra a 60 fokot is eléri. De így is potyoghatnak olyan hullócsillagok, amik a mi láthatárunk alatt villannak fel. Mindezzel együtt is bizonytalanok az előrejelzések, így nem szabad csüggedni, ha látványos kitörés helyett egy átlagos leonida maximumot látunk csak" - olvasható a csillagvizsgáló honlapján közzétett bejegyzésben.

A Leonidák raj szokásos maximuma hajnali 1 óra körül várható. A porfelhővel való ütközés, és így a meteorkitörés maximumát azonban reggel 7 és fél 8 között várják a csillagászok, amikor hazánkban már felkel a Nap. Ennek ellenére, mint írják, nem reménytelen a megfigyelése, a meteorkitörés eleje hajnalban jó eséllyel látható lesz.

A csillaghullást szabadszemmel a napkelte előtti órákban, körülbelül hajnali fél 5 és fél 7 között érdemes megfigyelni, déli-délkeleti irányban olyan helyről, ahol az égboltot nem takarják fák és egyéb tereptárgyak.

Mint írták, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban a pénteki, november 18-ai estét ennek a rajnak szentelik. Bár este csak a raj alap aktivitásában gyönyörködhetnek a látogatók, sok érdekességet tudhatnak meg a meteorokról és kézbe is foghatnak válogatott példányokat. A programról részletes a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján olvasható információ.