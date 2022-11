Spanyolországban romantikázik Ördög Nóra és férje, Nánási Pál. A Valenciában pihenő sztárpár alaposan ki is használja a kettesben töltött időt. Legalábbis minden jel erre utal...

"A pillanat, amikor a nap csak ránk veti fényét" - kezdte Insta-posztját Nánási. És Nórira bizony rá is vetette, olyannyira, hogy férje le sem tudta venni róla a szemét. "Én is láthatóan a lényegre koncentrálok. Gyorsan hívunk egy taxit" - írta a fotóművész, és a képet látva ebben nem is kételkedünk.

Bár Nánásiék már 12 éve házasok, szerelmük a jelek szerint nem múlik.