Van, amikor előrevisz a vita, a konfliktus felvállalása – de ez most nem az a hét! Jobb, ha tudatosan készülünk rá, és igyekszünk megőrizni a békét a párkapcsolatban. És mire számíthat az, aki még keresi a társát? Heti szerelmi horoszkópunkból minden kiderül!

KOS:Párkapcsolatban élő: A bolygók szerint semmi baj nincs a kapcsolatotokkal. Egyetlen tényezőn buktok el időről – időre: a kommunikáción. Nem elég értelmesen fogalmaznotok. Meg kell várnotok azt a pillanatot, amikor a másik tud figyelni. Ezen a héten csak akkor lesz összezördülés köztetek, ha olyasmit kértek számon a másikon, amire nem emlékszik, mert nem figyelt.

Szingli:Sokszor fogsz belefutni a héten abba a szituációba, hogy a másik sokat beszél. Legalábbis szerinted. Meg kellene vizsgálnod, hogy nálad mi a helyzet. Veled is előfordul, hogy belelkesedsz, és csak mondod, és mondod. Nincs ezzel semmi baj. Ha figyelsz, kiderülhet számodra, hogy a másiknak mi a gyenge pontja, mi lelkesíti, mi bosszantja fel, stb...

BIKA:Párkapcsolatban élő: Csak a kedd látszik feszültnek. Ezen a napon puskaporos lesz a hangulat. Bármi apróságon össze tudtok kapni. Figyelj, és előzd meg! Nem számít, hogy kinek van igaza. Fontosabb a harmónia megőrzése. Később ráértek tisztázni, hogy mi okozta a nézeteltérést. Legyél te a higgadtabb és toleránsabb! Hidd el, megéri. Nagyon is megéri...

Szingli:Bármilyen fórumon ismerkedsz, azt tapasztalhatod, hogy elfogytak az érdekes emberek. Egyszerűen nem találsz olyan beszélgető partnert, akivel közös téma kapcsán diskurálhatnátok. Ez kedvedet szegheti. Holott nincs világvége. A bolygók szerint lehet, hogy korábbi emberekkel kellene felvenned, és folytatnod a kommunikációt...

IKREK:Párkapcsolatban élő:Ez nem lesz egy könnyű hét. Egy nyugodt kezdet után keddtől péntekig minden napra jut egy, vagy több nehéz fényszög, ami vita veszélyét szimbolizálja. Előre meg kellene egyeznetek, hogy ha nincs teljes egyetértés, akkor valaki gyorsan főz egy teát, vagy tölt 2 pohár bort, és egymás szemébe nézve koccintotok, hogy elejét vegyétek a vitának.

Szingli:Az égi folyamatok szerint nem ez legkedvezőbb időszak a párkeresésre. Keddtől péntekig minden napra jut egy, vagy több nehéz fényszög, ami téged ingerültté és kritikussá tesz. Senki sem dobogtatja meg a szíved. Szóval jobb, ha most kicsit pihenteted az ismerkedést. Inkább kényeztesd magad! Nem kell sokat költened, ha pl. magadnak csinálsz illatos fürdőt.

RÁK:Párkapcsolatban élő:Mesés hétvége vár rátok. Az advent átjárja a te szívedet, amit átragaszthatsz a párodra, ha nem esel túlzásba. Az otthonotokat csak fokozatosan díszítsd fel! Nem kell azonnal fényárban úszni. Hétfőtől elkeseríthet, hogy kicsúszik a kezedből az idő kontrollálása. Pont ezért kell legalább esténként meghitt hangulatot varázsolni, és beszélgetni, vacsorázni egy szál gyertya mellett.

Szingli:Biztató ismerkedés indulhat el ezen a héten. El sem mered hinni, hogy végre bejött a képbe egy vonzó ember, akivel kölcsönösnek tűnik a szimpátia. Ennek inkább örülj, és ne adj teret a kétkedésnek! Semmit nem kell elkapkodni. Időre van szüksége mindkettőtöknek. A bolygók nagyszerű esélyeket mutatnak. Ebből egy komoly kapcsolat is lehet...

OROSZLÁN:Párkapcsolatban élő: Sokat számít, hogy ki tudod-e aludni magad. Keddre virradóan kellemetlen fényszögek zavarhatják meg az álmodat. Ettől nyűgösen ébredhetsz. Az sem kizárt, hogy a kedvesed is hasonló cipőben jár. Abban az esetben, ha mindketten nyűgösen ébredtek, borítékolható a vita. Pont ezt kell elkerülnötök. Kedden és a többi napon is...

Szingli:Először azzal foglalkozz, hogy te jó állapotban legyél testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Csak ez után ismerkedj! A heti konstellációk keddre nem sok jót ígérnek: keddre virradóan kellemetlen fényszögek zavarhatják meg az álmodat. Ettől nyűgösen ébredhetsz. Vagyis egész nap kötekedő és kritikus kedvedben leszel. Így ne kezdj kommunikálni!

SZŰZ:Párkapcsolatban élő: Keddtől péntekig mindketten ingerlékenyek lesztek ingerlékeny konstellációk szerint. A mitológiában az istenek is vitáztak. Vagyis mi, emberek se úszhatjuk meg. Azért érdemes az égre nézni, hogy ezeket a folyamatokat előre látva megpróbálj felkészülni. Te ebben nagyon jó vagy. Most is képes vagy a vitát megakadályozni pl. toleranciával.

Szingli:A munkád most teljes embert követel meg. Vagyis nap közben nincs kapacitásod válaszolni. Aki ezt nem érti meg, és türelmetlenkedik, vagy szemrehányást tesz, azzal nincs dolgod. Ne akarj megfelelni mindenkinek, mert nem fog menni! Ahogy te is képes vagy megvárni, hogy a másik rád figyeljen, úgy ezt te is jogosan elvárhatod a másiktól.

