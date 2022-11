Curtis hosszú idő után vallott a magánéletéről. Nyilatkozatából kiderült, hányadán állnak most Majkával, és atz is: pszichológus segíti abban, hogy jól tudja kezelni a konfliktusait.

Curtis óriási változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A rapper, aki nem mellesleg megnyerte a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort, most teljes őszinteséggel vallott a magánéletéről a Hot! magazinnak.

„Szakember segítségét kértem, pszichológus segít, hogy tudjam kezelni a konfliktusokat, a sikert, a kudarcot, mert ez volt nekem igazán nehéz. Kellett egy olyan ember, akivel úgy tudok beszélni, hogy nem egy hozzám közel álló valaki, hanem egy külső szemlélő, aki kívülről látja az én sztorimat, és nem akarja azt mondani, amit hallani szeretnék. Ha kell, azt mondja, hogy f*** vagyok. Például miatta is mondom: az én hibám is volt, hogy megromlott a kapcsolatunk Petivel. Amikor először szétmentünk, nem kellett volna visszamennem ugyanolyan feltételekkel, mint ahogy és amiért otthagytam. Szólnom kellett volna, hogy ez már abban a formában nem működik" – árulta el a rapper a hetilapnak.

„Most azon vagyok, hogy a Curtis-produkció működjön. Persze az idő mindent megszépít, én nem haragszom rá. Ha egyszer, mindkettőnk számára egyenlő feltételekkel lesz egy 20 éves Belehalok Aréna-buli, annak részemről biztosan nem lesz akadálya. De csak és kizárólag akkor, ha egyenlő feltételekkel, egyenlő felekként lépünk színpadra"

- tett pontot az ügy végére Curtis.

A rapper elmondta, hogy a jövőben elsősorban kisfiára, Doncsira, szerelmére, Juditra és a karrierjére szeretne koncentrálni. Curtis arra is kitért, hogy éli meg, hogy imádott bátyját emberöléssel vádolják.

„Nehezen élem meg, főleg úgy, hogy most már több mint egy éve megy ez a történet. Nem is értem, hogy tarthat egy ügy ilyen sokáig. Emlékszem, amikor elvitték, először csak röhögtem: mondtam, hogy most egy-két napig legalább kipróbálja, milyen bent, aztán kiderül az igazság, és vége. Világéletében az ellenkező oldalon állt, hivatásos katona volt, békefenntartó, világsztárokra vigyázott. Főleg az nehéz, hogy minden újság ott tart, hogy ő a tettes, miközben Curtis bátyjaként utalnak rá, nem Sz. Lajosként. Száz százalékig biztos vagyok az ártatlanságában, vakon hiszek benne, abban reménykedem, hogy a decemberi tárgyaláson olyan eredmény születik, ami ezt igazolja majd. Az általa kért hazugságvizsgálat az ő igazságát támasztotta alá, és a DNS-teszt eredménye is az ártatlanságát bizonyítja"– magyarázta Curtis, aki kapcsolattartóként napi szintén beszél testvérével, és folyamatosan próbálja tartani benne a lelket.

