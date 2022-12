A Blikk szúrta ki az énekesnő négy jéttel ezelőtti posztját: "Anya elment."



Mom is gone — Cher (@cher) December 11, 2022

Cher édesanyja, a 96 éves Georgia szeptemberben került kórházba tüdőgyulladással, de más, krónikus betegségekkel is küzdött. Cher ekkor el is tűnt a közösségi médiából, édesanyját ápolta. Akkor úgy tűnt, az asszony felépül, haza is térhetett a kórházból.