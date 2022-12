A Palikék Világa című műsor legutóbbi adásának vendége Szabó Pál Szasó volt, aki korábban 22 évig dolgozott rendőrként, ahol egy gyors beavatkozó rendőri egységnek volt az parancsnoka, közben pedig profi bokszoló is volt. Ma Majka testőre, közben pedig nehéz sorsú családoknak segít.

Munkájáért felterjesztették a Jó ember-díjra, amit már 2018-ban is megkapott.

"Az egyik kórház gyerekosztályán tapasztaltam meg azt, hogy a szülők nem mennek a gyerekekért" – mesélte, hozzátéve, hogy ennek hallatára kezdte meglepni egy-egy játékkal a pici babákat, majd elkezdett gyűjtést szervezni, és annyira sokan támogatták a kezdeményezésüket, hogy már más kórházaknak és gyerekotthonoknak is tudtak vinni. Ezután kezdte tudatosan keresni a különböző platformokat, ahol segíteni tud másokon.

"Volt olyan, hogy egy kislány kályhát kért a Jézuskától éjszakára, mert fáznak. Addig-addig kutakodtam, míg megtaláltam a kislányt, lementem és vettünk a barátaimmal nekik egy kályhát. Mert mondtam, hogy az nem lehet, hogy egy 8 éves kislány nem Barbie baba kér, hanem egy kályhát"

– mesélte.

A mai napig több beteg kisgyerekkel is rendszeresen tartja a kapcsolatot, még a születésnapokat és a karácsonyt is együtt töltik. Emellett azonban nem szeretne nagyobb figyelmet, mint amennyit ezelőtt kapott, hanem szeretne továbbra is csendben segíteni az embereken.