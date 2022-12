Mint ahogy azt sokan észrevehettük, a Lidl-t a vásárlók nem csak praktikus okokból választják, hanem azért is, mert jó szívvel térnek be a boltjaikba. A vállalat az elérhető árakat és a minőségi termékeket ötvözi, ráadásul jól strukturált áruházakkal várja a vásárlókat, amivel rengeteg időt spórolnak nekünk. Sőt, receptekkel és hasznos tippekkel is segítenek minket, ezért kijelenthető, hogy sokkal többet nyújtanak számunkra, mint versenytársaik nagy része.

Minőség és kedvező árNem lehet elvitatni azt a tényt, hogy a vásárlások egyik legfontosabb tényezője a termékek ára - manapság pedig főleg -, ezért nem csoda, hogy a tudatos vásárlók aránya is megnőtt. A Lidl mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden esetben a legjobb áron kínálja termékeit, amelyben a hetente megújuló akciók is nagy szerepet játszanak. Ennek köszönhetően ugyanis mindenki jó áron találja meg a kedvére valót, amellett, hogy ezáltal spórolhat is. (A különféle mérések is azt jelzik, hogy a Lidl-nél a legolcsóbb a bevásárlás.)

Ezen kívül nem szabad megfeledkezni a Lidl digitális hűségprogramjáról sem, ami további kedvezményeket rejteget számunkra. Az ingyenesen letölthető Lidl Plus applikációval a regisztrációt követően máris elérhetővé válik a digitális hűségkártya és ezzel együtt számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is.

Emellett időről-időre pontgyűjtő nyereményjátékra is lehetőség van, amellyel akár 200.000 Ft-ot is nyerhetett egy-egy vásárló. Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvenc áruház helyesen legyen megadva, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek.



Új értelmet nyert a saját márka fogalmaKorábban sokak fejében ott motoszkált az a sztereotípia, hogy egy adott üzletben a saját márkás termékek mindig az alacsonyabb minőséget jelölik, ennek köszönhető a kedvezőbb ár. A Lidl Magyarország sok éves munkával elérte, hogy a saját márkás termékeik a vásárlók nagy kedvenceivé váljanak, ami annak köszönhető, hogy jó minőségű élelmiszerekhez adják a nevüket. Kifejezetten büszkék saját márkás kínálatukra, melynek minőségét a vevők elégedettsége és visszatérése, a fogyasztók és a szakma képviselői által megszavazott díjak, valamint a termékek független teszteken elért eredményei is igazolják.

A Lidl-nél alapvető fontosságú, hogy az üzleteikben elérhető termékek a lehető legmagasabb minőségi és élelmiszer-biztonsági követelményeknek feleljenek meg, valamint, hogy a termék útja a Lidl polcaitól egészen a termelőhelyig visszakövethető legyen – hiszen csak így vállalhatnak maximális felelősséget a termékeikért, ez pedig mindenkinek nagyon szimpatikus.

Frissesség és széles választék egy helyenA Lidl zöldség- és gyümölcskínálata nemcsak kiemelkedően széles, de magas minőségű is. Ezt igazolja az is, hogy idén immáron harmadik alkalommal nyerte el a vállalat Az Év Zöldség és Gyümölcs Kereskedője címet Az Év Boltja verseny keretében. Ez annak köszönhető, hogy a frissáru kategóriák – mint a zöldség és gyümölcs, a pékáru, a friss húsok, valamint a tej és termékek – kiemelt stratégiai fontosságúak a vállalat számára és számos hazai termelő, beszállító közreműködik abban, hogy mindig a legfrissebb, legkiválóbb termékeket vehessék le a polcokról a vásárlók. Ráadásul nem csak a jó minőség játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem az is, hogy a vásárlók széles termékpalettáról válogathassanak.

Kedvesség és gyors kiszolgálásTalán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a mai társadalom nem csak a finom és kedvező árú élelmiszerekre, hanem a kedvességre is ki van éhezve. Egyértelműen szívesebben térünk vissza azokba az üzletekbe, ahol a dolgozók kedvességgel és segítőkészséggel fordulnak felénk, ahol bátran merünk kérdezni vagy tanácsot kérni. A Lidl a munkavállalóinak ösztönzése és elismerése érdekében évente több alkalommal díjazza a legbarátságosabb üzleteket, ahol a dolgozók a fizikai feladatok mellett a vásárlókkal (és kollégáikkal) is kedvesen, barátságosan viselkednek.

Ehhez a pozitív vásárlói élményhez hozzátartozik az is, hogy a jól átlátható áruházi struktúrának, a gyorsan bejárható területnek, valamint az önkiszolgáló és a dinamikusan nyíló kasszáknak köszönhetően gyorsan, egyszerűen lebonyolítható a vásárlás. Így több szabadidőnk marad, több idő jut magunkra és a családra.