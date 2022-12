Új szerepben próbálja ki magát a Romantic énekesnője, Völgyi Zsuzsi, aki 2023-ban minden hétköznap reggel Maka Gyuszival közösen ébreszti majd a hallgatókat a Rádió Dikh-en. Az énekesnő nagyon örül az új kihívásnak, nagy erővel készül a műsorvezetői munkára.

Soha nem voltak olyan vágyaim, mint a színészeknek a nagy szerepálmok. Nem álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne egyszer műsorvezetőként is kipróbálni magam. Mégis, mikor felkértek a reggeli műsor vezetésére, majd' kiugrottam a bőrömből. Nagyon jó érzés, hogy az eddig látottak-hallottak alapján bizalmat szavaztak nekem és megmutathatom magam a mikrofon mögött immáron műsorvezetőként is" – árulta el Völgyi Zsuzsi, aki a korán keléstől sem tart.

„A zeneiparban nem általános dolog a korán kelés és a reggeli munka. Viszont mióta anyuka vagyok, ezzel is megbarátkoztam. Ha az embernek gyereke van, nem lehet lustálkodni, kelni kell, oviba, iskolába vinni a gyereket, foglalkozni vele. Én azonban minden percét szeretem ennek, Glória miatt kedveltem meg a reggeleket is, így nem probléma a korai kelés és a reggeli műsorvezetés sem" – tette hozzá az énekesnő, akinek műsorvezetőtársa is nagyon várja már a közös munkát.