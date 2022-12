Fésűs Nelly és Vajtó Lajos köztudottan tökéletes egységet alkotnak. Az üzletember mindig határozott, most pedig arra is fény derült, milyen apuka, és hogyan veszi ki a részét az Elza körüli teendőkből.

Fésűs Nelly és Vajtó Lajos már négy éve él harmonikus házasságban. Bár kezdetben Vajtó sem esküvőt, sem gyereket nem szeretett volna, végül Nelly mindkét vágya teljesült: közös kislányuk, Elza 2014-ben született, a boldogító igent pedig 2018-ban mondták ki.

"Nem vagyunk álompár, vannak viták köztünk is, viszont a gondok azért jönnek, hogy megoldjuk őket! És eddig mindig sikerült"

- vallotta be Nelly, aki most hetekig a Konyhafőnök VIP-ben volt látható. A művésznő férje, Vajtó Lajos ritkábban szerepel, ám idén elvállalta a Farm VIP harmadik évadában való szereplést, így mindenki láthatta, milyen kemény fából faragták.

Vajtó Lajos most egy kislányával közös, Instagramra feltöltött videóban beszélt arról, mennyire veszi ki a részét a gyereknevelésből - szúrta ki a Blikk.

"Otthon ki takarít a legtöbbet? No, beszédes hallgatás... Én nagyon kiveszem a részemet, két órával korábban kelek, mint Nelly. Iskolába ki visz minden reggel? Ha csak lehet, mindent, amihez én is értek, azt apa elintézi. Egyébként azt meg kell mondjam, hogy ez fordítottan is igaz, mert volt, hogy Nelly névnapjára akkus csavarhúzót kért, tehát fúr, farag, kalapácsol. Mi kölcsönösen segítünk egymásnak" - részletezte az üzletember.