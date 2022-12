"Megtisztelő volt a piros csapat kapitányának lenni, annál is inkább, mert erős karakterek és jó játékosok alkották azt. Nem véletlen, hogy a csapatjátékok összesítéseként is győztesként jöttünk ki. Megítélésem szerint a Farm VIP legerősebb női és férfi játékosa is közülünk való. Bízom benne, hogy a végső győztes is piros játékos lesz. Ami engem illet, a kiesésem szimbolikus, hiszen a csapatjátékoknak már vége lett. Öröm volt itt lenni, miként öröm most távozni is" – kezdte a Blikknek az üzletember.

Elárulta, hogy reggel öt órától este tízig megállás nélkül dolgoztak a sokszor negyven fokos hőségben, ráadásul sokszor voltak éhesek. Úgy gondolja, ilyen körülmények között teljesen normális, hogy felerősödnek az indulatok és túlreagálnak dolgokat, ezek az emlékek azonban idővel megszépülnek.

"A farmon felértékelődött bennem a szeretteim jelenléte, az értékek és a higiénia fontossága, valamint mindaz a munka, amit a városi ember készen kap az asztalára" – mondta.