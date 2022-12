Rubint Réka és Schobert Noribi tisztában van azzal, hogy gyermekeik komoly terhet cipelnek magukkal, amiért ennyire megosztó emberek a szüleik. Bár próbálják megvédeni őket mindentől, tudják, nem szabad elzárni őket a világtól.

A Farm VIP idei adásában sokan az ifjabb Schobert Norbit várták a legjobban, mivel ő volt az a játékos, akiről a legkevesebbet tudták, de a legtöbbet gondolták. Azonban hiába az előítéletek, Norbika idővel belopta magát a nézők szívébe, és ő lett a közönségkedvenc, így édesanyja, Rubint Réka nem is lehetne rá büszkébb.

"Két oka volt annak, hogy Norbika igent mondott a Farm VIP felkérésére. Az egyik, hogy megmutassa, ő, ifjabb Schobert Norbi ki is valójában, a másik pedig, hogy le tudja dobni magáról azt a terhet, amit mi jelentünk számára azzal, hogy ismertek vagyunk. Sem én, sem Norbi nem vagyunk vakok és láttuk, mit is jelent úgy felnőni, hogy rólunk mindenkinek van véleménye és ezt a véleményt meg is fogalmazzák rólunk, válogatás nélkül. Ez nem panasz, hiszen látjuk, hogy ez nem feltétlenül magyar sajátosság. A világ minden országában megvan az a fajta kommentszekció, akik nem gondolnak bele, hogy a sokszor sarkos mondataikkal nem csak azt bántják, akinek címzik a keresetlen és kéretlen véleményüket, de a szeretteiket is. Norbika, vagy most már legyen inkább Norbi, beleállt ebbe a szembeszélbe és addig tolta maga előtt, amíg le nem győzte" – kezdte a Borsnak Réka.

"Norbi minden előítélettől mentesen indult el a farmra. Egyrészt azért, mert a saját bőrén már megtapasztalta, hogy milyen érzés, ha másoknak averziójuk van vele, vagy éppen a szüleivel, testvéreivel szemben. Ugyanakkor ez egy vért is volt számára. Egyet biztosan tudott, mégpedig azt, hogy senkit nem ítélhet meg abból, amit hallott róla, vagy amit mások, főleg idegenek sugallni akarnak róla, mondjuk az interneten. Számára szó szerint teljesen ismeretlenek voltak a játékostársai, egyszerűen a kalandvágya hajtotta. Egyetlen intelemmel indítottam el a forgatás előtti utolsó napon. "Te leszel ott a legfiatalabb és bárki bármit tesz, ha nem lép át egy határt, tiszteld és ebből ne engedj! Tudd, hogy ahogy neked is, úgy másnak is lehet jobb és rosszabb napja. Lesznek ott édesanyák, édesapák, akiknek majd hiányoznak a gyermekeik és lesznek bent olyan emberek, akik a szerelmüket hagyják kint a való világban. Mindegyiküknél eljön majd a pont, amikor valaki nagyon hiányozni kezd nekik és ezt a hiányérzetet mindenki másképpen dolgozza fel. Tudd értelmezni és elfogadni mások pillanatnyi lelkiállapotát, és ha így teszel, nem lesz gond" - folytatta.

"Most, hogy látom őt adásról-adásra, hátradőlök és azt érzem, hogy a fiam készen van. Eldőlt, hogy milyen ember lett és lesz. Amikor a forgatás előtt elbúcsúzott, azt mondta, hogy szeretné megmutatni önmagán keresztül, hogy kik is vagyunk mi, az ő szülei. Ő a mi tükrünk, és aki most belenézett, az tudhatja, milyen értékeket igyekeztünk átadni neki. Soha nem generált egyetlen konfliktust sem és soha nem is vált semmilyen intrika céltáblájává. Bevallom, nem voltak illúzióim. Sejtettem, hogy testközelből tapasztal majd meg pálfordulásokat, olyan szituációkat, amikor valaki kicsit kivetkőzik magából, vagy éppen megmutatja a maszk mögötti igazi arcát. Látott méltatlan vitákat, de ezekből ő kimaradt és mindig igyekezett azokban is meglátni a szépet, akik mindent megtettek, hogy azt elfedjék. Rettenetesen büszke vagyok rá!"