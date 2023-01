Nincs többé BraidMe and More az Aréna plázában.

Kulcsár Edina évekkel ezelőtt nyitotta meg hajfonással foglalkozó vállalkozását, ami először az Arena Plázában volt jelen, majd más plázákba is eljutott. Vidéken is terjeszkedni kezdett, végül fővárosi üzletei is nyíltak.

Az utóbbi időben azonban több bolt bezárt, most pedig a vállalkozás hivatalos oldalán osztották meg 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben, hogy a bevásárlóközpontban lévő üzlet is végleg bezárt.

Karácsony előtt tette közzé Kulcsár Edina és párja, G.w.M, hogy eljegyezték egymást. A várandós szépségkirálynő a gyűrűjét is megmutatta, néhány nappal később pedig új daluk is megjelent.