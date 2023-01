Karácsony előtt tette közzé Kulcsár Edina és párja, G.w.M, hogy eljegyezték egymást. A várandós szépségkirálynő a gyűrűjét is megmutatta, néhány nappal később pedig új daluk is megjelent. Most Instagram-storyjában egy követői kérdésre válaszolt: elárulta, mi az egyik legnagyobb vágya az egybekelésük napjával kapcsolatban.